Виктория Боня заявила, что не боится за будущее своих счетов в банках Европы

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31 марта 2022, 15:26 Источник: teleprogramma.pro

Виктория Боня, фото: https://vk.com/victoriabonya

Телеведущая и модель Виктория Боня много лет живет в княжестве Монако, там у нее родилась и растет дочь. В России знаменитость сейчас бывает наездами, но по возможности наведывается на родину.

Боня занимает активную позицию, защищая нашу страну перед остальным миром, не боясь последствий.

Женщина прокомментировала сообщение адвоката Сергея Жорина, у которого заблокировали банковский счет в Италии.

Как отметила Боня, ее ситуация в корне отличается от той, в которую попал Жорин, счета которого в итальянском банке оказались заморожены, - сообщает Teleprogramma.pro.

«Жорин все-так живет в России, а только ездит в Италию», — сказала она. По признании Бони, за свою недвижимость и возможные санкции она совсем не переживает. «Санкции применяются к тем, кто живет в России, а в Европе имеет счета», — пояснила модель.

Великобритания ввела санкции против 12 российских граждан, среди которых телеведущий Сергей Брилев. В 2018 году он подтвердил, что у него имеется подданство Великобритании и собственность в Лондоне.