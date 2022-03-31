Великобритания ввела санкции против «Россия сегодня» и 12 российских граждан, среди которых Мизинцев

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31 марта 2022, 14:30

Лондон, фото: pixabay.com

Британские власти расширили санкционный список. Правительство Великобритании внесло в санкционный список российский телеканал RT (Автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости"), медиагруппу "Россия сегодня" и 12 российских граждан.

В списке санкции указана фамилия начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева. Обновленный "черный" список был опубликован в четверг утром на сайте правительства Соединенного королевства.

В перечень попал телеведущий ВГТРК Сергей Брилев, который является подданым Великобритании. В 2018 году он подтвердил, что у него имеется подданство Великобритании и собственность в Лондоне.

В список включены гендиректор АО "Газпром-медиа холдинг" Александр Жаров, гендиректор RT Алексей Николов, руководитель Sputnik Антон Анисимов, директор "Фонда стратегической культуры" Владимир Максименко и сотрудничающие с организацией журналисты и эксперты.