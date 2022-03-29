Дмитрий Губерниев заявил, что у них с певицей Юлианной Карауловой «милые взаимоотношения»

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29 марта 2022, 15:39 Источник: teleprogramma.pro

Юлианна Караулова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в рамках беседы с журналистами рассказал о своей дружбе с певицей Юлианной Карауловой и подтвердил, что в первую брачную ночь артистки они были вместе.

Ранее Караулова сообщила, что сразу после свадьбы она уехала на гастроли, вследствие чего первую брачную ночь провела без супруга – в самолете с Губерниевым.

Комментатор рассказал порталу teleprogramma.pro, что у них с артисткой "милые взаимоотношения" и добавил, что они следят за творчеством друг друга. Дмитрий Губерниев назвал Юлианну Караулову красивой, воспитанной и талантливой.