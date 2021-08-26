Караулова рассказала о материнском счастье и дальнейших планах

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26 августа 2021, 08:35 Анастасия Иванова

Взято из интернета

В конце весны певица стала мамой сына. Исполнительница дала ему имя Александр.Летние месяцы стали для Юлианны приятным, но хлопотным временем - временем декрета.

«Лето я провела в Москве, все оно прошло в материнских заботах о малыше. Правда, я бы не назвала декретный отпуск отпуском. Это прекрасное время, но после такого отпуска хочется в отпуск! Надеюсь, у меня будет такая возможности ближе к концу осени», - делится знаменитость.

Юлианна не скрывает, что материнство сильно подтолкнуло ее к творчеству. Не смотря на то, что все внимание и забота достаются сыну, Караулова не планирует надолго покидать сцену. На сегодняшний день у певицы скопилось много не выпущенных песен, которые она и ее команда планируют выпустить совсем скоро.

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