Ведущий «Оскара» Крис Рок решил не сдавать полиции Уилла Смита за драку на премии

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28 марта 2022, 22:11

Фото: pixabay.com

Неудачно пошутивший американский комик Крис Рок не стал писать заявление на звезду Голливуда Уилла Смита, об этом сообщают «Народные Новости».



Во время церемонии вручения «Оскара», актер не выдержал и начал «распускать руки», защищая честь своей жены, которую успел оскорбить коллега по цеху - Крис Рок.



О случившейся драке сотрудники департамента полиции Лос-Анджелеса были уведомлены ежесекундно, однако ведущий премии заявление писать не стал.



«Во время инцидента один человек нанес удар другому. Участник события отказался обращаться в полицию», — говорится в сообщении телеканал ABC, сославшегося на департамент полиции США.



Ведущий решил пошутить над прической Джади Пинкетт-Смит, так как жена актера пришла на церемонию бритой. Причиной этого являются мучительные последние несколько лет, в которые девушка испытывает проблемы с ростом волос.