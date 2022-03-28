Ведущий «Оскара» Крис Рок решил не сдавать полиции Уилла Смита за драку на премии

Неудачно пошутивший американский комик Крис Рок не стал писать заявление на звезду Голливуда Уилла Смита, об этом сообщают «Народные Новости».
Во время церемонии вручения «Оскара», актер не выдержал и начал «распускать руки», защищая честь своей жены, которую успел оскорбить коллега по цеху - Крис Рок.
О случившейся драке сотрудники департамента полиции Лос-Анджелеса были уведомлены ежесекундно, однако ведущий премии заявление писать не стал.
«Во время инцидента один человек нанес удар другому. Участник события отказался обращаться в полицию», — говорится в сообщении телеканал ABC, сославшегося на департамент полиции США.
Ведущий решил пошутить над прической Джади Пинкетт-Смит, так как жена актера пришла на церемонию бритой. Причиной этого являются мучительные последние несколько лет, в которые девушка испытывает проблемы с ростом волос.
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