Портал Teleprogramma.pro сообщил, что звезды продолжают уезжать из России

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28 марта 2022, 13:11 Источник: teleprogramma.pro

чемоданы, pixabay.com

Портал teleprogramma.pro рассказал, какие звезды в последнее время покинули Россию. В настоящий момент наблюдается массовый отъезд артистов, музыкантов, спортсменов и политиков из страны.

Наиболее обсуждаемой новостью в последние дни стал отъезд в Турцию политика Анатолия Чубайса и его супруги – режиссера и телеведущей Авдотьи Смирновой. Кроме того, из РФ в Италию уехала уроженка Украины Вера Брежнева.

Как сообщает teleprogramma.pro, об отъезде в Дубай сообщила певица Нюша. В Латвию уехал актер Леонид Ярмольник, который, однако, часто с весны до осени проводит время в Юрмале. Недавно он сообщил, что на курорт приехал и Геннадий Хазанов.

Певица Айза Долматова тоже уехала из России недавно. Она не уточнила, где планирует жить в ближайшее время, но, судя по фотографиям, это теплая страна.