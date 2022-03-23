Валерий Тодоровский тяжело переживает уход жены Евгении Брик

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23 марта 2022, 13:48 Источник: Teleprogramma.pro

Евгения Брик, фото из соцсети

Режиссер Валерий Тодоровский тяжело переживает уход из жизни своей жены актрисы Евгении Брик.

Прошло 40 дней со дня смерти Жени. Все это время вдовец не дал ни одного комментария.

Евгения Брик умерла 10 февраля в возрасте 40 лет. Семья жила в США. Сейчас Тодоровский остался там с дочкой Зоей.

Брик и Тодоровский прожили 16 лет. Оказалось, актриса тяжело болела.

Режиссер плечом к плечу преодолевал весь непростой путь борьбы с болезнью Жени, и они никому не рассказывали о недуге.

После ухода жены близкие поделились, что Валерий Петрович был буквально шокирован смертью супруги. Простились с актрисой только самые близкие люди.

Режиссер впервые вышел на связь, опубликовал в личном блоге фото любимой женщины, коротко написав под снимком ее имя "Женя". Эта краткость говорит о чувствах Тодоровского гораздо больше, чем тысячи возможных слов, - сообщает портал Teleprogramma.pro.