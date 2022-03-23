Cтас Пьеха об отношениях со знаменитой бабушкой: ни морально, ни физически, ни финансово никто Эдиту не забросил

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23 марта 2022, 12:52 Источник: Тeleprogramma.pro

Стас и Эдита Пьеха, фото: vk.com/edytapiecha

Певец Стас Пьеха опроверг слухи, что он не общается со своей знаменитой бабушкой Эдитой Пьехой. 84-летняя народная артистка СССР певица Эдита Пьеха живет в Петербурге.

Ее любимый внук - в Москве. Недавно на одном из интернет-порталов появилась информация, что Стас якобы с бабушкой отношений не поддерживает.

Певец рассказал, что общается с бабушкой регулярно. Три дня назад они, по его словам, поговорили обо всем понемногу — о своих эмоциях, переживаниях, чувствах. "После этого разговора я немного успокоился, потому что все-таки Эдита прожила значительно больше нас, она мудрый человек, который умеет найти нужные слова, оценить ситуацию", - цитирует Стаса Пьеху портал Тeleprogramma.pro. Его порадовал оптимизм Эдиты, как называет певец бабушку.

Он отметил, что общаются они не так часто, как хотелось бы, не ежедневно. "Но ни морально, ни физически, ни финансово никто Эдиту не забросил", - уверяет артист.

По словам Стаса Пьехи, наверное, кто хочет опорочить его или привлечь внимание к себе грязным инфоповодом. Он призвал не верить подобным слухам.