Певица Нюша покинула Россию

Известная артистка подтвердила свой отъезд из страны. Она объяснила это работой супруга. Об этом сообщает Readovka.news.
Нюша (Анна Шурочкина) поделилась с поклонниками, что переезд связан с ее супругом, бизнесменом Игорем Симовым. Мужчина часто ездит в командировки за границу. Певица решила быть вместе с мужчиной.
«И на сегодняшний день мы уже в Дубае, теперь я буду проводить здесь достаточно много времени. Но это не значит, что я перестану поддерживать с вами связь. Я с вами, все хорошо. Буду рассказывать, как мы тут обустраиваемся», – сообщила артистка.
Стоит отметить, что звезда ранее уже переезжала в Дубай, где провела несколько месяцев из-за рождения сына.