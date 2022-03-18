Телеведущая Настя Ивлеева рассказала, что учится жить по-новому в условиях санкций

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18 марта 2022, 21:11 Источник: teleprogramma.pro

Настя Ивлеева, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Известная телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева призналась, что в результате санкций оказалась в «новой реальности» и переоценила свою жизнь.

После того, как 14 марта Роскомндазор заблокировал Instagram, в котором у Ивлеевой были миллионы подписчиков, она перебралась в Telegram и, теперь, по ее словам, плохо понимает, как ей работать на новой интернет-площадке. Однако трудности, по признанию Ивлеевой, заставили ее по-новому взглянуть на свою жизнь.

«А знаете, что еще дала мне понять новая реальность?! Больше никакой отложенной жизни! Никаких завтра и потом как-нибудь. Не будет лучшего времени для реализации своих желаний, даже крохотных и бытовых. Жить, творить, влюбляться, гулять, делать, пробовать, ошибаться и снова пробовать сегодня, сейчас», — написала Ивлеева в своем телеграм-канале.