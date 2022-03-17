Из-за ситуации на Донбассе заблокировали Бритни Спирс в Instagram

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17 марта 2022, 22:00

Фото: pixabay.com

Мессенджер Instagram заблокировал аккаунт Бритни Спирс. Роскомнадзор запретил контент певицы в РФ, сообщают «Народные Новости».



Администрация площадки Instagram удалила аккаунт знаменитости из-за поддержки Донбасса.



Бритни стала часто выкладывать фото в откровенных позах, чаще без одежды. Однако, в последнем посте девушка позволила себе высказаться по поводу ситуации на Донбассе.



«Украина обстреливала Донбасс с 2014 года и никто ничего не сказал», — опубликовала Спирс, после чего аккаунт певицы исчез.



Знаменитость позволила себе высказаться против НАТО и западных олигархов, контролирующих медиа.