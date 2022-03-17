Певец Данко выразил мнение, что Лобода «не сделала ничего особенного» для получения высоких гонораров

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17 марта 2022, 18:46 Источник: teleprogramma.pro

певец Данко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец Данко в рамках разговора с журналистами в четверг, 17 марта, выразил мнение, что его коллега Светлана Лобода "совершенно незаслуженно" получает крупные суммы за свои выступления.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Светлана Лобода является гражданкой Мальты. Сообщалось также, что певица, которая зарабатывала крупные суммы на концертах в России, переехала в Европу.

Данко в беседе с teleprogramma.pro заявил, что его коллега не сделала ничего особенного, чтобы иметь высокие гонорары. Артист подчеркнул, что Лобода не написала сама песню, а просто "что-то спела". Музыкант заметил, что на отечественном телевидении он считается "неформатом", хотя выступал в Сирии и Донбассе и получил медаль из рук главы Минобороны Сергея Шойгу. "А что сделала она? Сидит плачется, но при этом собирает миллионы", – заявил Данко, говоря о Светлане Лободе.