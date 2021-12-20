Лепс и Лобода заработают в новогодние праздники суммы, сопоставимые с пенсией среднего россиянина за 90 лет

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20 декабря 2021, 13:20 Источник: teleprogramma.pro

Григорий Лепс, Lev Ilyin/globallook.com

Самые востребованные российские звезды заработают на новогодних концертах и корпоративах суммы, которые сопоставимы с пенсией среднестатистического россиянина за 90 лет. Рейтинг новогодних гонораров приводит портал Teleprogramma.pro.

Первое место в рейтинге занимают Григорий Лепс и Светлана Лобода. Они заработают от 10 до 15 миллионов рублей. Как пишет издание, исполнители будут выступать в новогоднюю ночь в концертном зале «Барвиха», стоимость места за столиком от 80 до 400 тысяч рублей.

От 7 до 9 миллионов смогут заработать Стас Михайлов, Баста, Полина Гагарина, Николай Басков, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров. У них тоже запланированы корпоративы для топ-менеджмента.

Дмитрий Билан, группы Little Big, «Руки Вверх!», Zivert, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Александр Ревва, Любовь Успенская — в группе середняков. Они согласны поработать в Новый год за 4-6 миллионов рублей.

«Всего» от 1,5 до 2,5 миллиона смогут заработать Анна Седокова, Стас Костюшкин, Джонни, Niletto, Клава Кока, Наташа Королева, «Иванушки International».

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