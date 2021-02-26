Звезда «Ворониных» Волкова рассказала, сколько зарабатывают российские актеры театра и кино

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26 февраля 2021, 07:11 Источник: Instagram

Екатерина Волкова, Dmitry Golubovich/Russian Look

Звезда сериала "Воронины" актриса Екатерина Волкова рассказала о зарплатах актеров театра и кино. По ее словам, гонорары напрямую зависят от популярности приглашенного в спектакль или картину артиста.

Волкова уточнила, что актер, работающий в труппе государственного театра, зарабатывает 25-30 тысяч рублей и немного выше. Артист театра, участвующий в антрепризе, имеет не зарплату, а получает деньги за каждый выход на сцену. Неузнаваемый актер за спектакль заработает 5-12 тысяч рублей, его узнаваемый коллега – 25-50 тысяч. Гонорар звезды выше, однако он несравним с доходами популярных певцов, получающих полмиллиона-миллион за концерт. Во время пандемии, когда залы заполнялись на четверть, актеры театров получали лишь 25 процентов от вышеуказанных сумм.

По словам Екатерины Волковой, в кино ситуация несколько другая – оплачивается отдельно каждая съемочная смена. Поэтому, как она отметила, "актеры ликуют", если их утверждают в многосерийные проекты. Начинающий артист за день получает 3-7 тысяч рублей, узнаваемый – 15-25 тысяч рублей и больше. Звезде платят 50-100 тысяч рублей, а мега-звезде – около 150-250 тысяч рублей.