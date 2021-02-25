В 2020 году в Москве выросли средняя зарплата и поступления от НДФЛ в бюджет города

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25 февраля 2021, 08:29

Фото: cоцсети

По итогам 2020 года поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет Москвы увеличились на 11,2 процента (по сравнению с 2019 годом), сообщает сайт мэра Москвы. Они составили 1 триллион 155,2 млрд рублей. Средняя зарплата по итогам 11 месяцев 2020 года увеличилась на 6,1 процента (по сравнению с 2019 годом) и составила 95​ 719 рублей. Наибольший рост — на 14,9 процента — зафиксирован в сферах здравоохранения и социальных услуг.

НДФЛ — один из главных источников поступлений в бюджет Москвы. На протяжении последних лет его доля в доходах города составляет около 40 процентов. Объем зачислений напрямую зависит от размера заработной платы, количества рабочих мест в городе и процесса легализации рынка труда, напоминается в ссообщении.

Ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, повлияли на динамику поступлений от НДФЛ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале они выросли на 23,3 процента, а во втором снизились на 14,7 процента. Падение было скомпенсировано за счет восстановительного роста экономики. За июль — декабрь 2020 года в бюджет Москвы поступило 688,8 млрд рублей. Это на 19 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основными источниками поступлений стали увеличение фондов оплаты труда столичных предприятий и организаций, сохранение безработицы на относительно низком уровне и результаты декларационной кампании. По данным Мосстата, поступления от НДФЛ от предприятий малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года составили 257,7 млрд рублей. Их доля сохранилась на уровне 22 процентов от общего объема налога, который поступил в бюджет города. Почти на 40 процентов выросли платежи от индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. От них в бюджет поступило 4,6 млрд рублей.

По состоянию на конец декабря 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 1,3 процента.

«При реализации мер антикризисной поддержки экономики в 2020 году особый акцент был сделан на сохранении занятости и уровня доходов граждан. С апреля Правительством Москвы начались реализация городской программы субсидирования ставок по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставление бизнесу отсрочек и льгот по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет Москвы. Одновременно действовала федеральная программа кредитования отраслей, пострадавших в результате эпидемии, — отметила​ Елена Зяббарова, министр Правительства Москвы, руководитель​ Департамента финансов. — Оперативность и адресность мер поддержки позволили уже в июне запустить процесс восстановления занятости и фонда оплаты труда городских организаций».

Поступления от налога на доходы физических лиц увеличились практически во всех сферах городской экономики. По итогам прошлого года больше всего выросли платежи от организаций ИТ-отрасли (на 14,7 млрд рублей, или на 19,5 процента, по сравнению с 2019 годом) и предприятий торговли (на 13,4 млрд рублей, или на 9,2 процента).

Также увеличились поступления от НДФЛ от организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, предприятий строительной отрасли и обрабатывающей промышленности. Они составили 6,1–8,3 процента.

«В 2021 году ожидается продолжение восстановительного роста экономики, увеличение объема инвестиций и количества рабочих мест. Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов предполагает в среднесрочной перспективе повышение уровня номинальной заработной платы на 5,9-7 процентов в годовом выражении. Соответственно, в бюджете города на 2021–2023 годы прогнозируется устойчивый рост поступлений от НДФЛ», — подчеркнула Елена Зяббарова.