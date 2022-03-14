Отец Луки Сафронова рассказал о своем отношении к поступку сына

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

14 марта 2022, 22:08

Фото: pixabay.com

Отец приковавшего себя к входу McDonald’s Луки прокомментировал поступок сына, сообщает Readovka.news.

13 марта был последний рабочий день популярной сети питания, против чего восстал Лука Сафронов. Чтобы показать свое недовольство он приковал себя к двери заведения наручниками. После этого пианиста забрали в участок и составили протокол за мелкое хулиганство.

После этого Пятый канал сообщил о том, что Никас Сафронов, прокомментировал случившееся.

«Это его еда, он туда часто ходит, любит McDonald's. Я огорчен, что задержали, но надеюсь, как-то вникнут в его внутреннюю ситуацию. Он считает, что огромное количество людей питается в McDonald's, их еда является неким важным продуктом для студентов. Я думаю, что задело личное, и он решил сделать такую акцию, чтобы люди узнали позицию», — комментирует художник.

При своем весе в 270 килограмм Лука решил похудеть, так как считает, что может выглядеть так, как ему хочется.