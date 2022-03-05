Основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин покинул Россию

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5 марта 2022, 14:11 Источник: instagram.com/razin_andrei_lm

Андрей Разин, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный российский музыкальный продюсер и бывший депутат Госдумы Андрей Разин уехал из России. Об этом он сообщил в Instagram.



«Хочу сообщить своим поклонникам, что уже шесть месяцев работаю в США. Здесь и в Европе живет много бывших соотечественников. Также я занимаюсь работой над фильмом "Ласковый май-2", съемки которого тоже пройдут за пределами России», - отметил Разин.



По его словам, в последние годы он занимался переориентированием своего творчества под западную аудиторию. Продюсер планирует организовать гастроли по странам Европы и Скандинавии, а также по Канаде и США.



