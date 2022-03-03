«Очень смешная история»: композитор Виталий Окороков рассказал, как произошло знакомство Аллы Пугачевой и Сергея Челобанова

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3 марта 2022, 11:56 Источник: Комсомольская правда

Сергей Челобанов. Фото: GlobalLook

Виталий Окороков, написавший музыку для сотен хитов Примадонны и других известных артистов, поделился воспоминаниями о том, как, по сути, организовал знакомство Пугачевой с Челобановым.

Эстрадный композитор рассказывает:

"Как он попал к Пугачевой — это очень смешная история. Представьте, начало девяностых: у Челобанова жена, двое маленьких детей, съемная квартира. Работает он аранжировщиком на студии у Укупника. Аркаша уже тогда дружил с Пугачевой, был вхож в дом. И однажды я его попросил: "Покажи Челобанова Пугачевой. У него интересные песни, голос". Так он и сунул ей кассету.

Проходит недели две. И вдруг Алла звонит Укупнику в два часа ночи:

— Что за кассета? Кто это поет? Какой-то хриплый голос...

— А, так это Сережка Челобанов.

— Я хочу его видеть. Нет, не завтра — прямо сейчас!

Укупник мчится к Челобанову, всех будит: "Быстрей, Серега, Пугачиха хочет срочно видеть!" Тот спросонья хватает один ботинок и один кроссовок — так в разной обуви и поехал знакомиться.

— Любой другой музыкант с порога рассыпался бы в комплиментах: "Алла Борисовна, какая честь. Что вы хотели?" Но Челобанов входит, Алла ему — "Привет". И он ей в ответ: "Привет. Чо звала? Какие проблемы?" — до сих пор поражается Виталий Окороков. — Она рот так открыла и говорит: "Аркаша, всё, пока. Ты можешь идти". Так Серега у нее и остался. Мне кажется, Пугачева безумно его любила. А он ее даже по имени не называл — все время почему-то Машка, Машка...

А кроме того, у фаворита была судимость: по глупости украл синтезатор, отмотал срок.

— Когда Аллу позвали на гастроли в Голландию, она хотела ехать только с Челобановым. Тут-то и выяснилось, что ни загранпаспорта, ни даже обычного российского паспорта у него нет — только справка об освобождении, — говорит композитор. — Что делает Пугачева? Летит одним днем в городок Балаково, где Серега был прописан, с ноги открывает дверь к мэру, туда-сюда. За несколько часов получила все документы вплоть до загранника. В Балаково этот визит до сих пор вспоминают так, словно инопланетяне в городе высадились!"

Благодаря Пугачевой, напомним, у Челобанова появились толпы фанаток. С Аллой Борисовной они не только жили вместе, но и пели дуэтом. Говорят, она полностью его обеспечивала. Рассталась пара из-за того, что Челобанов увлекся алкоголем и наркотиками.