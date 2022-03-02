Певица Анна Семенович рассказала, что сделала липосакцию

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2 марта 2022, 17:35 Источник: teleprogramma.pro

Анна Семенович, Vadim Tarakanov/Global Look Press

Певица Анна Семенович в рамках беседы с журналистами призналась, что в связи с генетической предрасположенностью ей приходится тщательно следить за состоянием тела, чтобы поддерживать его красоту.

По словам Анны Семенович, уход за собой – это комплексная и большая работа, которая состоит из многих пунктов. Артистка в разговоре с teleprogramma.pro уточнила, что ее проблемными зонами являются подбородок и руки, а также заметила, что аналогичная ситуация у ее бабушки и мамы.

Певица отметила, что даже правильное питание, спорт и постоянный массаж не дают гарантий, что второй подбородок уйдет или станет меньше объем рук. Именно поэтому, как сообщила Семенович, она приняла решение прибегнуть к хирургии и исправить эти недостатки посредством липосакции.