Бритни Спирс пообещали 15 млн долларов за книгу о том, как отец ее эксплуатировал

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

22 февраля 2022, 21:08

Фото: Global Look

Поп-икона прошлого, американская певица Бритни Спирс, подписала контракт с одним из крупнейших издательств о написании мемуаров. В книге она собирается откровенно рассказать о взаимоотношениях с родственниками.

Бритни, по сути, пропала из поля зрения уже много лет назад. В 2006 году она со скандалом развелась с супругом, после чего у нее случился нервный срыв. Певица стала употреблять наркотики, ей потребовалось длительное лечение. Спирс признали недееспособной, и этим воспользовался отец звезды, который получил полный контроль над деньгами и имуществом дочери.

После того как певице стало лучше, ее заставляли работать по десять часов в сутки под угрозой отказа видеться с детьми. Почти все доходы при этом доставались отцу. Лишь недавно звезда смогла доказать в суде свою дееспособность и вырваться из-под опеки.

В мемуарах Бритни Спирс хочет рассказать обо всем, что тогда происходило. За право издать книгу боролись несколько издательств, но в итоге честь выпала Simon & Schuster. За это, по информации журнала Variety, ей заплатят 15 миллионов долларов.