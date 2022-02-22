Прохор Шаляпин заявил, что никогда не поднимал руку на экс-супругу Ларису Копенкину

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22 февраля 2022, 16:02 Источник: teleprogramma.pro

Прохор Шаляпин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин заявил в рамках разговора с журналистами, что никогда не бил свою бывшую жену – бизнес-леди Ларису Копенкину. Артист, однако, признал, что у них с экс-супругой были скандалы.

"Мне неинтересно, кто там на нее поднимал руку. Я не из их числа", – подчеркнул Прохор Шаляпин. Музыкант в беседе с порталом teleprogramma.pro, отметил, что несколько раз бил Ларису Копенкину подушкой по голове, но у них была такая шуточная игра.

Шаляпин подчеркнул, что в какой-то момент они с Копенкиной "стали друг другу угрожать", однако дальше слов дело не пошло.

Ранее бизнес-леди заявила, что подвергалась насилию со стороны своих экс-супругов, причем якобы били ее все бывшие мужья.