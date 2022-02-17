Диана Пожарская поздравила Ивана Янковского с годовщиной

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17 февраля 2022, 20:43 Источник: Тeleprogramma.pro

фото: vk.com/dianapozharskaiya

Актёры Диана Пожарская и Иван Янковский раскрыли дату свадьбы. Обручальные кольца пара впервые показала на премьере фильма «Чемпион мира» в декабре прошлого года. Пожарская и Янковский и познакомились на съемках этого фильма.

Сегодня, 17 февраля, Диана выложила в соцсетях нежные фото и поздравила мужа с годовщиной. Я люблю тебя, мой V. С годовщиной», — подписала снимки актриса.

Пара уже порадовала своих родителей внуком. Прошлым летом на свет появился Олег Янковский. Иван назвал сына именем своего знаменитого деда актера Олега Янковского. Малыша с удовольствием нянчит бабушка актриса Оксана Фандера.