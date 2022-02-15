Солисты группы «На-На»: госпитализированный с коронавирусом Жириновский не умирает вопреки разным слухам

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15 февраля 2022, 09:08 Источник: teleprogramma.pro

Владимир Жириновский , фото: сайт Госдумы РФ

Участники группы «На-На» рассказали, что много лет дружат с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и не понимают, как можно спекулировать на здоровье. Накануне политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу с коронавирусом.

«Сейчас в Интернет поступает много грязной информации, вплоть до того, что Владимир Вольфович ушел из жизни. Не хотелось бы, чтобы появлялись разные спекуляции. Вообще, спекулировать на теме здоровья, любви, как мне кажется, уже стало нормой в нашем обществе»,- поделился один из солистов Вячеслав Жеребкин в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Музыкант уверен, что Жириновский справится с «заразой» и вернется в строй.

Группа узнает о состоянии политика от официальных представителей. Солисты и лидер ЛДПР дружат почти 20 лет. Ребята не раз бывали в кабинете депутата Госдумы, в загородном доме и даже приезжали на юбилей.

«Мы точно знаем, что он жив и по крайней мере, не умирает вопреки разным слухам. Я только вчера прочитал, что кто-то писал, будто Владимир Жириновский умер. Но вот как такое можно писать? Обалдели, что ли?» - отметил другой артист.

Артисты пожелали Жириновскому скорейшего выздоровления.