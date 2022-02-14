Медики обнаружили у госпитализированного с COVID-19 Жириновского воспалительные процессы в головном мозге

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14 февраля 2022, 14:23 Источник: Пятый канал

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Медики обнаружили у депутата российской Госдумы Владимира Жириновского, попавшего некоторое время назад в больницу с COVID-19, воспалительные процессы в головном мозге. Об этом сообщает Пятый канал.

«По данным информатора, врачи оценивают состояние политика как тяжелое, по-прежнему он находится на высокопоточном ИВЛ в специальном вип-отделении Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента РФ», — отмечается в публикации, появившейся на сайте Пятого канала.

Ранее стало известно, что ЛДПР разослала членам политической организации сообщения с призывом не верить слухам о кончине Жириновского.