Объявлено, что Нагиев будет замещать Маслякова на игре 1/8 финала Высшей лиги КВН

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11 февраля 2022, 12:56

Дмитрий Нагиев, фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress.com

На официальной странице телеигры «Клуб веселых и находчивых» в Instagram появилось объявление о том, что замещать болеющего коронавирусной инфекцией бессменного ведущего Александра Маслякова на игре 1/8 финала Высшей лиги КВН будет Дмитрий Нагиев.

В анонсе нового сезона «Клуба веселых и находчивых» написано коротко: «Ведущий игр — Дмитрий Нагиев!».

После того, как стало известно о заражении Маслякова коронавирусом, начали обсуждать - кто же его заменит. Были предположения - Нагиев сможет замещать Маслякова.

Актер театра и кино, популярный телеведущий Дмитрий Нагиев ответил намеком - «нет дыма без огня». «Все свое творчество, как и, думаю, Александр Васильевич, выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя», − отвечал он на вопрос, как долго он мог бы вести игру вместо Маслякова.

Александр Масляков 2 февраля опубликовал видеообращение и поделился с телезрителями - поклонниками КВН, что уже повторно заразился коронавирусом.