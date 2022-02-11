Максим Виторган написал об уходе Евгении Брик: «Женя, прекрасная Женя. Невозможно ничего сказать. Как оглушили»

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11 февраля 2022, 12:39 Источник: Максим Виторган, Катерина Гордеева

Евгения Брик, фото из соцсети Фейсбук

Актер театра и кино Максим Виторган выразил соболезнования родным актрисы Евгении Брик, которая 10 февраля умерла в возрасте 40 лет. Виторган, как и многие другие артисты, шокирован смертью Брик.

"Женя, прекрасная Женя. Невозможно ничего сказать. Как оглушили. Светлая память. Соболезнования родным", - написал Виторган в Instagram и опубликовал фото актрисы.

Уходом из жизни Евгении Брик на 41 году жизни потрясена Полина Осетинская. "Господи, этого не может быть", - эмоционально написала она комментарий к сообщению Катерины Гордеевой.

Гордеева первой сообщила о смерти Жени, написав в Facebook: "... 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера.

Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности.

У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени.

Светлая память".

Переживает актриса Юлия Снигирь и многие-многие люди, кто знал Женю Брик.