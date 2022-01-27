Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками, как отметил свой 39 день рождения

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27 января 2022, 11:19 Источник: Тeleprogramma.pro

Дмитрий Шепелев, фото: vk.com/officialdmitryshepelev

У телеведущего Дмитрия Шепелева день рождения был совсем недавно, 25 января. Популярный телеведущий свой день рождения не любит, но нашел идеальный формат празднования "дэрэшечки".

Своим лайфхаком Шепелев, которому в 2022 году исполнилось 39 лет, поделился с подписчиками в Instagram. Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова воспитывают троих детей. В 2021 году Шепелев стал многодетным отцом. К его сыну Платону от певицы Жанны Фриске добавилась дочь Екатерины Лада, а затем влюбленные родили сына Тихона.

Совет Шепелева таков: "Утром быстро детей по школам, занятиям и няням. Дальше на праздничный завтрак, тот самый, с которым бокал шампанского просто маст хэв. И оттуда прямиком в спа". "Оставляете одежду и телефон в шкафчике, заказываете самую долгую из всех долгих процедур, потом еще одну и можно ещё. И всё, пока-пока, часы пролетят сладко и незаметно",- поделился шоумен.

Вечером "нужно быстро перебежать в ресторан на праздничный ужин". За ужином был любимый торт Шепелева. Он признался, что дети такой торт не любят, но ели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

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