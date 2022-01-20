Продюсер и друг Градского Морозов рассказал, откуда у музыканта появились сбережения в 100 миллионов

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20 января 2022, 12:06 Источник: Дни.ру

Anatoly Lomokhov, globallookpress.com

Музыкант, певец, народный артист Александр Градский, бывший наставником в шоу «Голос» на «Первом канале», получал по 10 миллионов рублей в месяц за участие в этом проекте. О доходах Градского рассказал продюсер и друг музыканта Евгений Морозов.

Александр Градский умер 28 ноября 2021 года, а работал он практически до последних дней жизни. Ему было 72 года. У Градского остались жена и четверо детей.

Морозов поделился, что в этом шоу Градскому неофициально платили 10 миллионов рублей в месяц за четыре передачи. Он отметил, что наставником в «Голосе» композитор был в течение десяти лет, то очевидно, он мог за этот период накопить сотни миллионов,- сообщает издание «Дни.ру».

На днях на 41-летнюю вдову Градского Марину Коташенко напали трое вооруженных злоумышленников.

Они отняли у Коташенко 100 млн рублей. По некоторым данным, Марина перевезла деньги из московской квартиры и спрятала в доме в коттеджном поселке.

Телеведущий Андрей Караулов высказал свое мнение по поводу ограбления вдовы Градского.

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