В сети обсуждают дочь Марии Шукшиной Анну, показавшую свои накачанные мышцы

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17 января 2022, 22:09 Источник: Анна Шукшина

Анна Шукшина, фото: instagram.com/anna__shukshina

В сети обсуждают дочь актрисы Марии Шукшиной Анну Трегубенко, показавшую свои накачанные мышцы. Анне Трегубенко сейчас 33 года. Она вышла замужем, у неё растет сын. Образование у старшей дочери Марии Шукшиной - продюсерский факультет ВГИКа.

По признанию Анны, она увлечена бодибилдингом, для наращивания мышечной массы принимает специальные препараты. Трегубенко стала участницей программ НТВ "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион" с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

По признанию Анны, она с детства мечтала заняться бодибилдингом. Но тогда у нее было мало информации про этот вид спорта. Сейчас девушка тренируется по два раза в день, утром и вечером тренировки. Она соблюдает диету, в которой много белка и есть углеводы. От сладостей пришлось отказаться вообще.

Анна Трегубенко поделилась с Лерой Кудрявцевой, что родные её в этом не понимают. По мнению девушки, родители - люди несколько другого времени, когда раскаченное женское тело не было так актуально и модно, как сейчас.

Анна Трегубенко размещает свои фото из тренажерного зала в Инстаграме. Подписчики комментируют: "Превращается в мужика. Голос уже мужской", "Уважаю ваши желания и тем более терпение и настойчивость.... Но в моих глазах это ужасно..". Кто-то уверен, что женское тело с такими мышцами, как у Анны, смотрится немодно.

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