Дочь Анастасии Заворотнюк о самочувствии актрисы: «болезнь действительно страшная»

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая с 2019 года борется с раком, в своем инстаграм-аккаунте рассказала о состоянии матери.
Обычно Анна, когда ее спрашивают о самочувствии матери, ограничивается словами: «состояние стабильное». В понедельник в сториз инстаграм она рассказала несколько больше.
«Смотря с чем сравнивать. Держимся, как можем»,- ответила Анна на вопрос своего подписчика о том, как чувствует себя Анастасия. Она назвала мать «настоящим воином» и добавила: «Но болезнь действительно страшная». Девушка рассказала, что состояние актрисы «разбивает сердце» близких. На просьбу разместить совместное фото с мамой, Анна ответила отказом. «Совместное фото мы не выложим. Для чего это?» - спросила она.
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