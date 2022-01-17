Дочь Анастасии Заворотнюк о самочувствии актрисы: «болезнь действительно страшная»

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17 января 2022, 21:03 Источник: "Московский комсомолец"

Анастасия Заворотнюк, Lev Ilyin/globallook.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая с 2019 года борется с раком, в своем инстаграм-аккаунте рассказала о состоянии матери.

Обычно Анна, когда ее спрашивают о самочувствии матери, ограничивается словами: «состояние стабильное». В понедельник в сториз инстаграм она рассказала несколько больше.

«Смотря с чем сравнивать. Держимся, как можем»,- ответила Анна на вопрос своего подписчика о том, как чувствует себя Анастасия. Она назвала мать «настоящим воином» и добавила: «Но болезнь действительно страшная». Девушка рассказала, что состояние актрисы «разбивает сердце» близких. На просьбу разместить совместное фото с мамой, Анна ответила отказом. «Совместное фото мы не выложим. Для чего это?» - спросила она.

Анастасия Заворотнюк перестала сниматься в кино и играть в театре с августа 2019 года.

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