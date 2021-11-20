Актёр Стас Садальский объявил премьеру фильма с участием Анастасии Заворотнюк

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

20 ноября 2021, 13:47 Источник: Стас Садальский, Инстаграм

Анастасия Заворотнюк, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Актёр театра и кино, блогер Станислав Садальский объявил премьеру фильма с участием актрисы Анастасии Заворотнюк. Анастасия Заворотнюк снималась в новогодней сказке «Семейка Триллера». Но съемки фильма были приостановлены.

Заворотнюк не снимается в кино, не играет на театральной сцене с 2019 года, когда появились сообщения в СМИ о её заболевании. Родственники актрисы не дают прессе никаких интервью о самочувствии Анастасии. Периодически дочь Заворотнюк Анна говорит, что мама находится в стабильном состоянии.

Стас Садальский поделился в Инстаграм фото, на которых «прекрасная няня» запечатлена до болезни, на съемках комедии «Семейка Триллера». Актёры, снимавшиеся в этом фильме, уже не надеялись, что картина выйдет на экраны. Но, как написал Садальский, случилось чудо. Авторам фильма помогли мультипликаторы - дорисовали завершающие сцены с помощью компьютерной анимации.

«Помню, как мы старались успеть, снимали сутками, дети работали наравне со взрослыми и совсем не спали… Было недоснято всего полчаса, но работа остановилась на несколько лет. За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, иных уж нет. А вернуть прошлое, сами знаете. Нельзя! Но случилось чудо», — поделился артист.

По признанию Садальского, начала озвучка фильма, он приглашен завершать фильм, в котором снималась красавица-актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости