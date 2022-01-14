Волочкова рассказала, что мечтает о создании семьи с настоящим мужчиной

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14 января 2022, 13:36 Источник: teleprogramma.pro

Анастасия Волочкова с возлюбленным Сергеем, фото: Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о готовности выйти замуж за настоящего мужчину. Сейчас светская львица состоит в отношениях с Сергеем, пара познакомилась на шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.

«С конца лета я встречалась с Олегом, но потом этот роман завершился. Спустя несколько месяцев у меня появились другие романтические отношения. Я хочу встретить настоящего человека и создать с ним семью и пройти большой настоящий солнечный путь»,- поделилась танцовщица в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Волочкова уверена, что такой человек живет на этой планете и, возможно, даже следит за ней. Пока мы не встретились, но это обязательно произойдет, добавила артистка.

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