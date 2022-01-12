Денис Майданов назвал Иосифа Кобзона «прекрасным примером» в совмещении творческой и государственной деятельности

Певец, депутат Государственной Думы России Денис Майданов назвал ушедшего из жизни в 2018 году народного артиста СССР Иосифа Кобзона «прекрасным примером» человека, который смог совмещать политику и творчество.
Майданов рассказал, что в 2021 году стал депутатом Госдумы. Исполнитель поблагодарил народ за доверие.
«У меня перед глазами был прекрасный пример Иосифа Кобзона, который и в индустрии сумел остаться, и занимался государственными делами, и многим людям помогал, был уважаемым человеком и большой величиной»,- поделился он в беседе с порталом teleprogramma.pro.
Композитор отметил, что не собирается бросать творческую карьеру. По его словам, эта деятельность «будет жить и существовать», но добавятся дела на государственном поприще.
Ранее сообщалось, что вдова Иосифа Кобзона Нелли впервые рассказала журналистам о тайном «приемном сыне».
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