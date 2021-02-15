Вдова Иосифа Кобзона впервые рассказала об их с артистом «приемном сыне»

Вдова знаменитого российского артиста Иосифа Кобзона Нелли впервые рассказала журналистам о тайном «приемном сыне». Согласно последней информации, он проживает в Армении, но иногда приезжает в Россию.
Нелли Кобзон в беседе с НТВ заявила, что у них с супругом есть "как бы приемный сын", который им "достался ребенком". Женщина заявила, что когда он приезжает, семья Кобзона всегда старается "охватить его вниманием".
Жена Иосифа Кобзона также в разговоре с журналистами рассказала, что однажды артист изменил ей и она даже хотела уйти от него, но впоследствии приняла решение его простить. По словам Нелли Кобзон, ей повезло встретить человека, которого она смогла любить столько лет.
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