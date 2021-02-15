ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Культура 13+

Вдова Иосифа Кобзона впервые рассказала об их с артистом «приемном сыне»

, 21:35 Источник: YouTube

Вдова Иосифа Кобзона впервые рассказала об их с артистом «приемном сыне»
Нелли Кобзон, Anatoly Lomohov/Russian Look

Вдова знаменитого российского артиста Иосифа Кобзона Нелли впервые рассказала журналистам о тайном «приемном сыне». Согласно последней информации, он проживает в Армении, но иногда приезжает в Россию.

Нелли Кобзон в беседе с НТВ заявила, что у них с супругом есть "как бы приемный сын", который им "достался ребенком". Женщина заявила, что когда он приезжает, семья Кобзона всегда старается "охватить его вниманием".

Жена Иосифа Кобзона также в разговоре с журналистами рассказала, что однажды артист изменил ей и она даже хотела уйти от него, но впоследствии приняла решение его простить. По словам Нелли Кобзон, ей повезло встретить человека, которого она смогла любить столько лет.

ЕТ

Политика

Украинский дипломат Роман Бессмертный: «клуб друзей против Путина шатается на тоненьких ножках»

Украинский дипломат Роман Бессмертный: «клуб друзей против Путина шатается на тоненьких ножках»

Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный отмечает, что Запад разворачиваются к России. Он уверен, что газопровод "Северный поток-2" обязательно будет достроен.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью