Сын Иосифа Кобзона регистрирует товарный знак. Будет продавать спиртное «Вдова Кобзон»

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5 февраля 2021, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Открытые медиа"

подарок Нелли Кобзон на юбилей, фото: instagram.com/buinovofficial/

Андрей Кобзон, сын советского и российского певца, а также депутата Госдумы Иосифа Кобзона, принялрешение зарегистрировать товарный знак. Он хочет выпускать алкогольную продукцию под брендом "Вдова Кобзон".

По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности товарный знак Андрей будет использовать для широкого перечня напитков, например, для вина, бренди, водки, ликера, рома и сакэ (кроме пива). Заявку уже приняли к рассмотрению.

В заявке указано как русское написание, так и его французский эквивалент - Veuve Kobzon, по аналогии с всем известной Veuve Clicquot ("Вдова Клико") (производитель шампанских вин).

В 2019 году Андрей Кобзон купил земельный участок около Новороссийска для создания винодельни.