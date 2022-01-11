Певица Наталья Штурм рассказала, как она перенесла заражение омикрон-штаммом

Певица Наталья Штурм заразилась омикрон-штаммом коронавируса от своего приятеля из Майами, который приезжал в Москву погостить. Об этом она сама сообщила в своем Instagram.
Штурм описала симптомы заражения «омикроном». Все началось с сильного насморка. Потом певица начала непрерывно чихать: «ощущение, что вирус находится в определенном месте и щекочет слизистую».
Певица призвала подписчиков не встречаться с теми, кто недавно вернулся из-за рубежа. «Поберегите себя — это реальная зараза, которая передается просто от общения», предупредила она.
Ранее замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов предположил, что к концу января Россию «накроет» волна заражений омикрон-штаммом.
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