Актриса Тумайкина: мужчина – существо более восторженное, поэтому не умеет справляться с разочарованиями, как женщина

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10 января 2022, 12:53 Источник: teleprogramma.pro

Ольга Тумайкина, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Актриса Ольга Тумайкина рассказала, почему, по ее мнению, женщина способна приспосабливаться к постоянно меняющимся обстоятельствам, а мужчина – нет.

«Я думаю, что мужчина – существо более восторженное, чем женщина. Они умеют очаровываться, да так категорично, изо всех сил, что, когда наступает разочарование, то вот, не умея с этим разочарованием справиться, они впадают в так называемый анабиоз, замирают»,- поделилась народная артистка России в беседе с teleprogramma.pro.

Тумайкина считает, что в этот момент мужчине не хватает ресурсов быть сильным для всех, кто рядом. Звезда фильма «О чем молчат девушки» назвала главным бичом современного мира усталость.

«Дело не в том, что кто-то должен предоставить обстоятельства для отдыха. Просто уплотняется пространство. Негде нам поставить лишний раз гамак, чтобы отдохнуть»,- добавила знаменитость.

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