Актриса Тумайкина: мужчина – существо более восторженное, поэтому не умеет справляться с разочарованиями, как женщина

Актриса Ольга Тумайкина рассказала, почему, по ее мнению, женщина способна приспосабливаться к постоянно меняющимся обстоятельствам, а мужчина – нет.
«Я думаю, что мужчина – существо более восторженное, чем женщина. Они умеют очаровываться, да так категорично, изо всех сил, что, когда наступает разочарование, то вот, не умея с этим разочарованием справиться, они впадают в так называемый анабиоз, замирают»,- поделилась народная артистка России в беседе с teleprogramma.pro.
Тумайкина считает, что в этот момент мужчине не хватает ресурсов быть сильным для всех, кто рядом. Звезда фильма «О чем молчат девушки» назвала главным бичом современного мира усталость.
«Дело не в том, что кто-то должен предоставить обстоятельства для отдыха. Просто уплотняется пространство. Негде нам поставить лишний раз гамак, чтобы отдохнуть»,- добавила знаменитость.
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