Бузова призналась, что хотела бы выйти замуж за актера Джерарда Батлера в кино

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10 января 2022, 12:34 Источник: teleprogramma.pro

Джерард Батлер, фото: Jens Kalaene/dpa/globallookpress.com

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что каждый год загадывает желание под бой курантов. Певица утверждает, что глубокая вера в новогоднее чудо помогает ей воплощать в жизнь задуманное, главное правильно сформулировать свою мечту.

«Я настолько верю в эту примету, что все мои желания, которые я загадывала таким способом, сбывались в течение года. Главное - четко желание формулировать»,- поделилась исполнительница хита «Водица» в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Бузова добавила, что заказала в подарок у Деда Мороза «любовь» и окончание пандемии новой коронавирусной инфекции.

Также певица призналась, что хотела бы сняться в кино с актером Джерардом Батлером. По ее словам, было бы романтично, если бы звезда фильма «300 спартанцев» встал на одно колено и сделал ей предложение.

«А я бы, конечно, согласилась!» - продолжила начинающая актриса.

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