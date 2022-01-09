Актер Глинников назвал «чудом» возвращение в Москву из Казахстана

Российский актер Илья Глинников рассказал о возвращении в Россию из Казахстана. Накануне мать звезды сериала «Интерны» обратилась в МИД, потому что ее сын перестал выходить на связь.
Глинников назвал «чудом» тот факт, что вернулся невредимым в Москву. Актер отметил, что провел «незабываемое» путешествие.
«Военным - благодарность. Когда увидели в аэропорту наших ребят, стало спокойнее. Незабываемые приключения. Когда мы шли на пик Хрищатого, кто-то шел на парламент в Казахстане»,- поделился артист в беседе с ТРК «Звезда».
Ранее сообщалось, что Глинников отправился в экспедицию в Казахстан до Нового года. Актер, находясь в горах, звонил маме 3 января. 4 января молодой человек перестал выходить на связь. Его нашли вместе с другими туристами в горах под Алма-Атой.
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