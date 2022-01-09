В Казахстане спасатели и волонтёры нашли актёра Илью Глинникова и других российских туристов

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9 января 2022, 10:32 Источник: РИА Новости

Илья Глинников, vk.com/glinnikow

Российский актёр театра и кино Илья Глинников жив и здоров, скоро вернётся в Россию. Глинников не выходил на связь из Казахстана, где обострилась ситуация после Нового года. Тревогу забила мама артиста.

Глинников найден в горах под Алма-Атой. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Алма-Аты сообщает, что спасатели обратились в волонтерскую организацию «Добровольная служба спасения в горах». Волонтёры связались с федерацией альпинизма и получили информацию о том, что группу, в составе которой Илья Глинников, с альпинистского лагеря «Туюк-Су» проводили до высокогорного катка «Медео».

Туристов, в том числе актёра, привезли в аэропорт. В аэропорту Алма-Аты группа уже проходит процедуру регистрации, чтобы вернуться в Россию вывозным рейсом.

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