Татьяна Буланова призналась, что следует цветовым рекомендациям для встречи Нового года

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30 декабря 2021, 16:30 Источник: teleprogramma.pro

Татьяна Буланова, Lev Ilyin/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова в рамках беседы с представителями средств массовой информации призналась, что следует цветовым рекомендациям для встречи Нового года и продумывает праздничный наряд.

"Есть название года по восточному календарю и есть соответствующие рекомендации", – отметила Татьяна Буланова и подчеркнула, что старается "не спорить" с советами специалистов в данном вопросе.

Как сообщает teleprogramma.pro, в прошлом году певица отмечала Новый год дома, однако привела себя в порядок. По мнению знаменитости, когда женщина красива даже в домашней обстановке, это создает ощущение праздника.

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