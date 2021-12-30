Татьяна Буланова призналась, что следует цветовым рекомендациям для встречи Нового года

Певица Татьяна Буланова в рамках беседы с представителями средств массовой информации призналась, что следует цветовым рекомендациям для встречи Нового года и продумывает праздничный наряд.
"Есть название года по восточному календарю и есть соответствующие рекомендации", – отметила Татьяна Буланова и подчеркнула, что старается "не спорить" с советами специалистов в данном вопросе.
Как сообщает teleprogramma.pro, в прошлом году певица отмечала Новый год дома, однако привела себя в порядок. По мнению знаменитости, когда женщина красива даже в домашней обстановке, это создает ощущение праздника.
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