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Татьяна Буланова встречается с 33-летним спортсменом

, 17:10

Татьяна Буланова встречается с 33-летним спортсменом
Фото взято из интернета

Слухи, ходившие вокруг 52-летней Татьяны, подтвердились. Ее личная жизнь наладилась. Сейчас певица встречается с 33-летним спортсменом Валерием Рудневым. Родом он из Санкт-Петербурга и ранее профессионально играл в теннис.

На данный момент новый партнер Булановой занимается бизнесом. Однако это не мешает ему держать себя в хорошей форме. В интернете есть кадры, как теннисист не напрягаясь поднимает возлюбленную. Рядом с высоким и плечистым Рудневым Буланова выглядит совсем миниатюрной. Даже не скажешь, что между ними такая большая разница в возрасте.

Предположительно, звезда эстрады закрутила роман с бывшим теннисистом прошлым летом, однако все подробности их отношений Буланова упорно скрывает от публики. В недавних интервью певица лишь признавалась, что в ее жизни появился «настоящий мужчина», но имя его не называла.

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