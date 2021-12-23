Понаровская из-за болезни с 25 лет придерживается интервального питания: «Я могла стать инвалидом»

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23 декабря 2021, 22:35 Источник: teleprogramma.pro

Ирина Понаровская, фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Певица Ирина Понаровская рассказала, что с 25 лет соблюдает интервальное питание из-за проблем со здоровьем. В 1979 во время гастролей в Кургане знаменитость пережила клиническую смерть от болевого шока, вызванного выходом камней из почек.



Понаровская была вынуждена придерживаться интервального питания, чтобы не стать инвалидом.

«У меня было огромное желание жить, поэтому я очень попросила, и мне откуда-то спустилась нужная информация. Самое первое голодание длилось девять дней и включало в себя тюбаж - очищение печени. Сейчас голодаю иногда два раза в год и не меньше 10 дней, иначе мне уже неинтересно»,- поделилась певица в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Артистка призывает подходить к этому вопросу со всей серьёзностью. Она советует сначала обратиться к специалисту. Понаровская подчеркнула, что ей это помогает поддерживать здоровье, но это не значит, что все должны этим заниматься.

«Поддержание нормального веса - сопутствующий эффект. После голодания вес иногда приходится немножко набирать для хорошего внешнего вида, чтобы не выглядеть доходягой. Все-таки когда человек в возрасте значительно теряет вес, это требует следующих шагов - пластических операций, подтяжки лица, тела и так далее»,- продолжила Ирина.

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