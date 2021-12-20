Александр Жулин показал фото в обнимку с бывшей женой Татьяной Навкой

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20 декабря 2021, 18:48 Источник: teleprogramma.pro

Татьяна Навка, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин опубликовал фотографию с фигуристкой Татьяной Навкой и народным артистом России Филиппом Киркоровым. Спортсмен нежно обнял бывшую супругу за плечо.

«Приятные моменты»,- цитирует фигуриста портал teleprogramma.pro.

Поклонники обрадовались встрече бывших возлюбленных. Несмотря на развод экс-супруги смогли сохранить теплые дружеские отношения. В браке у пары родилась дочь Александра.

«Когда узнала, что Вы расстались, как и вся Страна, переживала, очень сильно, что Вы сохранили трогательно искренние отношения наперекор всему. Счастья Вам и добра! И очень хорошо, что сумели выстроить новые отношения, это дорогого стоит»,- поделилась одна из подписчиц.

Другие также назвали Жулина и Навку «прекрасной парой» и «единомышленниками». Поклонники расстроены, что брак распался.

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