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Навка поддержала Слуцкую, оказавшуюся без пенсии от государства как призёр двух Олимпийских игр, а не победитель

, 14:56 Источник: Teleprogramma.pro

Навка поддержала Слуцкую, оказавшуюся без пенсии от государства как призёр двух Олимпийских игр, а не победитель
Ирина Слуцкая, фото: vk.com/club2344027

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поддержала фигуристку Ирину Слуцкую, оказавшуюся без пенсии от государства. Пенсия положена только олимпийским чемпионам. Заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая выступала на двух Олимпиадах.

В 2002 году завоевала серебро, в 2006 - бронзу. Слуцкая также двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница - семикратная чемпионка Европы, четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при.

Знаменитая фигуристка поделилась, что она еще не пенсионер  и не получает пенсию от государства в отличие от олимпийских чемпионов, поскольку не завоевала золото Олимпиад, а только серебро и бронзу.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в беседе с Teleprogramma.pro поддержала Ирину Слуцкую. По мнению Татьяны, «тех людей, которые отдали здоровье, но по каким-то причинам не стали олимпийскими чемпионами, несправедливо лишать пособий от государства».

Она считает, что было бы справедливо премировать каждого, но разные суммы: чемпионам - одну, серебряным призерам — другую, бронзовым — третью. Татьяна Навка вместе с партнером Романом Костомаровым в танцах на льду победила на Олимпиаде-2006.

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Публикация от Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial)

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