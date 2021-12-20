В Киеве местные националисты попытались сорвать концерт российского рэпера Басты

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20 декабря 2021, 11:20 Источник: ТАСС

Баста, Lev Ilyin/globallook.com

В Киеве националисты попытались сорвать концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко). Они устроили пикет, жгли файеры и призывали к запрету выступлений российских исполнителей, сообщает украинский телеканал «1+1».

В воскресенье незадолго до начала выступления Басты несколько десятков человек с плакатами собрались у концертного зала «Стерео плаза». На транспарантах были надписи: «Полный запрет выступлений москвоартистов», «Нет московской экспансии на Украине». Люди жгли файеры и санидровали «Позор!».

Как говорится в сюжете телеканала, некоторые из зрителей, идущих на концерт, вступили с протестующими в перепалку. Сам концерт Басты прошел без происшествий.

Вакуленко, как и многие другие российские артисты, в 2017 году был внесен Службой безопасности Украины в «черный список» из-за посещения им Крыма. Исполнителю был запрещен въезд в страну на три года. После истечения этого срока министерство культуры изъяло имя Басты из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Сейчас в списке тех, кому запрещен въезд в страну, более 140 российских артистов. В том числе Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, Максим Галкин, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко.

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