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19 декабря 2021, 22:48

Таня Меженцева, фото: vk.com/tanyamezhentseva

Россиянка Таня Меженцева заняла седьмое место на «Детском Евровидении» в Париже. В финале конкурса 12-летняя певица выступала под номером семь с песней Mon ami.

Победу на «Детском Евровидении» определило онлайн-голосование зрителей. Победительницей стала юная исполнительница из Армении Малена. Девочка исполнила песню «Qami, Qami» («Ветер, ветер») и получила 224 балла.

Хотя после голосования профессионального жюри участница из Армении Малена уступала Татьяне Меженцевой и участникам из Франции, Польши и Азербайджана. Наша певица с песней Mon ami набрала 124 балла.

На втором месте — исполнительница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем — юный певец из Франции Энцо (187 баллов).

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