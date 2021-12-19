Таня Меженцева заняла седьмое место на «Детском Евровидении»
19 декабря 2021, 22:48
Россиянка Таня Меженцева заняла седьмое место на «Детском Евровидении» в Париже. В финале конкурса 12-летняя певица выступала под номером семь с песней Mon ami.
Победу на «Детском Евровидении» определило онлайн-голосование зрителей. Победительницей стала юная исполнительница из Армении Малена. Девочка исполнила песню «Qami, Qami» («Ветер, ветер») и получила 224 балла.
Хотя после голосования профессионального жюри участница из Армении Малена уступала Татьяне Меженцевой и участникам из Франции, Польши и Азербайджана. Наша певица с песней Mon ami набрала 124 балла.
На втором месте — исполнительница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем — юный певец из Франции Энцо (187 баллов).
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