Комик Идрак Мирзализаде, выдворенный из России, продает с аукциона свой вид на жительство в РФ

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18 декабря 2021, 16:02 Источник: YouTube

Фото со страницы Мирзализаде в YouTube

Комик Идрак Мирзализаде, который из-за шутки о русских пожизненно признан в России «нежелательным», выставил на NFT-аукцион свой аннулированный российский вид на жительство. Об этом он сообщил во время своего недавнего выступления. Запись размещена в YouTube.

«Его может купить любой желающий. Я поставлю цену 10 эфиров — это больше 40 тысяч долларов. Но вы можете предлагать любую сумму, хоть 50 долларов. Если это будет максимальная сумма, которую предложат, я продам за 50. Я обещаю, что цена на этот вид на жительство вырастет к тому моменту, когда я вернусь в Россию. А я точно знаю, что вернусь, пусть через сто веков», — сказал Мирзализаде.

В августе стендап-комиком из-за его неудачной шутки о русских заинтересовались правоохранительные органы. Он был арестован на 10 суток из-за разжигания межнациональной розни. В дальнейшем МВД РФ риняло решение о "пожизненной" нежелательности его пребывания в стране и потребовало в 3-дневный срок покинуть Россию.

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