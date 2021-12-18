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Юморист Тимур Батрутдинов попал в московскую больницу с 25% поражением легких

, 12:28

Юморист Тимур Батрутдинов попал в московскую больницу с 25% поражением легких
Тимур Батрутдинов, фото: Lev Ilyin/Global Look Press

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что популярного российского юмориста Тимура Батрутдинова госпитализировали в столичную больницу с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

По данным Телеграм-канала Mash, Батрутдинов почувствовал недомогание 9 декабря. Звезда шоу «Comedy Club» пожаловался на кашель и слабость, но со временем его состояние начало ухудшаться. Тогда медики решили поместить шоумена в стационар.

Отмечается, что на днях Батрутдинову сделали компьютерную томографию, которая выявила 25-50% поражение легких. Сейчас состояние комика оценивается как среднетяжелое.

Ранее сообщалось, что заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка находится в реанимационном отделении городской клинической больницы №52 в Москве. У него выявили коронавирус и большое поражение легких. 

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