Замсекретаря Общественной палаты Александр Галушка находится в реанимации

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка находится в реанимационном отделении городской клинической больницы №52 в Москве. В одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Александр Галушка заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и госпитализирован.
В сообщении говорилось, что у общественного деятеля сильное поражение лёгких и его положили в реанимацию.
Помощник замсекретаря ОП Алексей Киор, комментируя информацию о госпитализации Александра Галушки поделился, что он к разного рода Telegram-каналам относится скептически из-за недостоверной или непроверенной информации. В Москве несколько корпусов больницы №52 перепрофилированы под лечение больных коронавирусом.
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